Багато 200-х та 300-х: у ЗСУ підтвердили, що вразили штаб росіян у Бердянську

Унаслідок удару ЗСУ по об'єктах росіян в окупованому Бердянську є багато вбитих та поранених загарбників. Сили оборони уразили ворожі штаб і склад.

Про те, що сьогоднішня "бавовна" в Бердянську була результативною, спершу повідомили агенти партизанського руху "Атеш", а згодом підтвердили у ЗСУ.

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Для росіян все "дуже і дуже погано"

Від агента руху "Атеш" в армії Росії. У Бердянську потрапили куди треба, є багато 200 та 300,

– йдеться у повідомленні партизанів.

Згодом "Атеш" опублікували ще одне повідомлення, де зазначили, що "для росіян усе дуже і дуже погано".

Ураження штабу ворога підтвердили у ЗСУ

Пресслужба ЗСУ офіційно повідомила що у результаті удару у Бердянську успішно знищено штаб та склад паливно-мастильних матеріалів.

У результаті успішного удару Сил оборони зранку 30 червня уражено штаб і склади ПММ окупантів у передмісті тимчасово окупованого Бердянська,

– йдеться у повідомленні.

Головне про вибухи в Бердянську сьогодні

На території аеродрому у Бердянську пролунало 11 вибухів. В районі аеропорту стались пожежі та детонації. Про це повідомила Бердянська міська військова адміністрація, зазначивши що до місця подій прямують швидкі.

Це дійсно важливі результати, адже на аеродромі у Бердянську росіяни створили базу для ударних вертольотів.

! Дистанція до цілі від поточної лінії фронту складає близько 100 кілометрів, що значно розширює перелік можливих засобів ураження цього вкрай важливого об'єкта.