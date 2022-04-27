ЗСУ завдали удару по ворожих позиціях на острові Зміїному та знищили ЗРК "Стріла-10"

27 квітня 2022 , 02:52
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Джерело:

Оперативне командування "Південь"

Українські бійці завдали удару по ворожих позиціях на острові Зміїному. ЗСУ також знищили окупантів та зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

Вороги намагались просунутись в бік Миколаївщині в районі селищ Таврийське й Нова Зоря, проте зазнали втрат та відступили. Така ситуація на півдні України станом на вечір 26 квітня. 

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Окупанти зазнали втрат на острові Зміїному

В Чорноморській операційній зоні нашими силами нанесено ураження по ворожих позиціях на острові Зміїному. Зафіксовано влучання в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10", втрати рашистів уточнюються,
– повідомило командування.  

Ба більше, корабельне угруповання флоту противника переформатували в сторону зменшення. Зокрема вороги протягом доби, 26 квітня, зазнали втрат:

  • 16 окупантів;
  • один танк;
  • 4 одиниці автомобільної техніки, з них дві – броньовані.

Коротко про втрати окупантів 26 квітня

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Автор: Діана Квасневська