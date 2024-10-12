Росіяни активізувалися на Кінбурнській косі: у ЗСУ заявили про напружену ситуацію

Російські загарбники намагаються збільшити кількість озброєння на Кінбурнській косі. Це може свідчити про планування ворогом штурмів на цій ділянці.

Про це в етері FREEДОМ розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин, передає 24 Канал.

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Окупанти активізувалися на Кінбурнській косі

Як розповів Владислав Волошин, окупанти й далі посилюють свою присутність на Кінбурнській косі. Він каже, що подібні дії ворог здійснює для проведення штурмів та можливого форсування території в районі, де Дніпро впадає в Чорне море.

Там досить напружена в нас зараз ситуація. Крім того, минулого тижня з бази в Севастополі противник перекинув дивізіон річкових катерів. І вони теж будуть використовуватися для того, щоб тримати під контролем цю територію,

– заявив він.

До слова, Кінбурнська коса розташована в північно-західній частині Кінбурнського півострова, її східна частина розташована в Скадовському районі Херсонської області, а західна – в Миколаївському районі Миколаївської області.

З півночі її омиває Дніпровсько-Бузький лиман, а з півдня – Чорне море. Довжина Кінбурнської коси – майже 40 кілометрів, а ширина – до 10 кілометрів.

Нагадаємо, ще вересні Плетенчук розповідав, що російські війська перетворили Кінбурнську косу на Миколаївщині на зону бойових дій, що призводить до значних руйнувань. На території заповідника часто виникають пожежі.