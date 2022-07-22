У ЗСУ попередили про ворожі міни на узбережжі через шторм у морі
22 липня 2022 , 12:43Читать новость на русском
Джерело:"Одеса. Офіційно"
Окупанти замінували Чорне море й через штормову погоду існує серйозна мінна небезпека. Міни можуть дрейфувати до узбережжя, тому людей закликають не купатися у морі.
Відвідувати пляжі для відпочинку – небезпечно
Про мінну небезпеку інформує оперативне командування "Південь". Повідомляється, що через штормову погоду в північно-західній частині Чорного моря створюються передумови до посилення активності руху ворожих мін.
До речі Окупанти активізувалися в морі в районі Кримського мосту, – ВМС
В ОК "Південь" зазначили, що міни можуть дрейфувати й до берега, через що небезпека відпочинку в пляжній зоні надто висока. У ЗСУ наголосили, що цілком імовірним є неконтрольований підрив міни.
Людей закликають не використовуйте пляжі для відпочинку, оскільки це небезпечно.
Українці стають жертвами російських мін
- Один з трагічних інцидентів через міни окупантів стався 11 червня в селі Грибівка, що в Одеській області. Там чоловік попри заборону пішов відпочивати на пляж із сім'єю. Він вирішив перевірити глибину води, але наштовхнувся на російську міну. На жаль, випадок закінчився трагедією.
- 15 липня повідомлялося, що Одеській області в морі підірвався чоловік. Ігноруючи застереження і заборону, місцевий житель вирішив поплавати в морі та підірвався на міні, внаслідок чого йому відірвало голову.
- Деталі трагічного інциденту розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він зазначив, що чоловіків відзначав свій день народження і пішов купатися у море.
- Зауважимо, що в Одеській області заборонено купатися у морі. У червні мер Одеси Геннадій Труханов інформував, що в місті хочуть відкрити деякі пляжі. Але в ДСНС повідомили, що пляжі поки не планують відкривати через велику кількість мін та ймовірну загрозу з моря.
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