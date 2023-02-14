Російську десантуру добре "покусали", – ЗСУ запевнили, що виходити з Бахмута не збираються

Українські захисники наголошують на тому, що не планують виходити Бахмута. Вони зазначили, що у місті багатоешелонована оборона.

Заступник командира батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії України Володимир Назаренко розповів про ситуацію у Бахмуті.

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Кожна будівля – це є фортеця

Він наголосив, що виходити з Бахмута ніхто не збирається. За його словами, місто обороняють на кожній вулиці.

Кожна вулиця, кожна будівля – це є фортеця. Дуже гарні укріплення по всьому місту. Я не хочу розкривати, де вони, як вони облаштовані, але, повірте, багатоешелонована оборона,

– наголосив він.

Військовий зазначив, що ворог веде активні бої на околицях міста, але загалом в "серце міста ворог не пройшов". За словами Назаренка, ворог пробує просочуватися, але його там немає.

"Власне, "серце" міста, центр міста, західні околиці зокрема під надійним контролем. Українські сили є господарями цього міста", – заявив військовий.

ЗСУ завдають колосальних втрат ворогу

Ворог поступово виснажується, стверджує Назаренко. Він запевняє, що це відчувається поступово по тому, як ворог змушений вводити все нові і нові з’єднання після того, як попередні частини були розбиті.

"Зокрема, та заява на початку січня, що майже повністю розбита ПВК Вагнера, компанія кухаря Путіна... Все, просто розбита", – підкреслив військовий.

Росіяни ввели десантуру. Однак її "добре "покусали", пошматували", – наголосив Володимир. Він зазначив, що загарбники відвели десантуру на деяких напрямках, веліли просто тримати лінію оборони.

Але зараз ворог дійсно попер, почав видавлювати північний фланг, північні околиці, власне, у напрямку Красної Гори. Але там доволі великі втрати несе ворог. І зовсім скоро буде та ситуація, коли у ворога вичерпаються можливості підтягувати все нові і нові сили,

– зазначив Володимир.

У росіян вичерпуються можливості

Військовий підкреслив, що у росіян поступово вичерпуються можливості. "Я не хочу бути тим, хто казав що війна за 2-3 тижні закінчиться, але, як мені здається, відчувається, що для них це все складніше і складніше", – пояснив він.

Зокрема на тому напрямку, де зараз перебуває 24-а бригада, батальйон "Свободи", відчувається, що їм поступово все складніше і складніше шукати нові резерви, зазначив Володимир.

На думку військового, зараз росіяни зрозуміли, що вони не здатні вести цей весняний наступ.

Подивимося, якими будуть закінчення зими і початок весни. Але я сподіваюся, що все обмежиться тим фронтом, на якому зараз ворог веде активні бойові дії та несе величезні і величезні втрати,

– додав він.