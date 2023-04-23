Окупанти можуть знову штурмувати Вугледар: у ЗСУ пояснили тактику ворога

Росія використовує тактику випаленої землі, щоб українські військові не могли тримати оборону. Відповідну тактику росіяни наразі використовують на Бахмутському та Вугледарському напрямках.

Олексій Дмитрашківський, керівник об'єднаного пресцентру Сил борони Таврійського напрямку, в ефірі телемарафону припустив, що Росія може відновити наступ на Вугледар, пише 24 Канал. Про це свідчить саме тактика випаленої землі, коли окупанти знищують житлові будинки, щоб ускладнити ведення оборони для українських сил.

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Росія намагається ускладнити для українських сил ведення оборони

За його словами, станом на 23 квітня на Вугледарському напрямку не ведуться активні бойові дії, крім обстрілів.

Можна сказати, що ворог, швидше за все, найближчим часом розпочне штурмові дії в цьому районі,

– сказав він.

Олексій Дмитрашківський висловив свою думку про те, що Росія, зазнавши великих втрат в особовому складі на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, зосередить увагу на Вугледарському напрямку.

Він зазначив, що Росія панічно боїться контрнаступу Сил оборони України. Окупантів лякає західне озброєння, яке отримує Україна.

Карта бойових дій під Вугледаром

Що відомо про бої за Вугледар