Втрати Росії можуть бути значно більшими: у ЗСУ розповіли деталі статистики

Втрати російської армії у війні проти України можуть бути значно більші, аніж ті, про які звітує Генштаб ЗСУ. Український Генштаб подає наближені дані, однак не точні.

Дані щодо втрат Росії у війні в ефірі телемарафону прокоментував речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, пише 24 Канал.

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Росіяни не евакуюють своїх поранених

За його словами, втрати Росії можуть бути значно вищими, ніж в офіційних даних, адже росіяни фактично не евакуюють своїх поранених. Через це більшість поранених окупантів помирає.

Дані, які подаються, це наближені до реальних, але не враховані деякі речі. Росіяни фактично не евакуюють своїх поранених бійців і більшість з них перетворюється на двохсотих. Про це повідомляють і полонені, які зараз у нас в полоні,

– пояснив Дмитрашківський.

Також він додав, що влучання снаряда в скупчення ворога також не дозволяє визначати точну кількість ліквідованих.

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