Ми побачили нове скупчення військ на кордоні, – Зеленський прокоментував операції ЗСУ в Росії

Попри заяви у ЗМІ про те, що Україна могла завершити операції на території Росії, ЗСУ залишаються там і тримають оборону, щоб не допустити наступу окупантів на Сумську, Харківську та Запорізьку області.

Про те, що Україна продовжуватиме бойові дії в Росії президент Володимир Зеленський заявив на зустрічі з журналістами, передає 24 Канал.

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Чи перебувають українські військові в Бєлгородській області

Володимира Зеленського запитали, чи заходили ЗСУ в Бєлгородську область, про що раніше повідомляла російська пропаганда. Медійники писали про бої в регіоні та скупчення українських військ. Президент не відповів на це питання, але прокоментував хід бойових дій на території Росії.

Глава держави зазначив, що Україна проводить операції на російських землях першочергово для оборони наших областей.

Ми побачили нове скупчення військ на кордоні Сумської області. Ми бачимо, що вони хочуть зробити, вони хочуть робити удари по Сумській, Харківській, Запорізькій областях. Ось що ми бачимо. Ну так легко ми це не дамо робити,

– заявив Зеленський.

Президент України сказав, що українське військо зараз робить стратегічні кроки. І щоб не допустити захоплення ще більшої території України, військові мають робити все можливе, допоки ворог перебуває на нашій землі.

Володимир Зеленський вважає, що США мають підтримати будь-які кроки України для зменшення російських ударів по військовій та цивільній інфраструктурі України.

Хоча ЗСУ і вийшли із Суджі, операція в Курській області, яка розпочалася 6 серпня 2024 року, триває. Українські війська контролюють висоти та мають укріплені позиції для стримування російських і північнокорейських сил. Головнокомандувач ЗСУ раніше говорив, що воїни триматимуть оборону на Курщині "стільки, скільки це буде доцільно та необхідно".