Курщини недостатньо: що треба, аби еліти Кремля усунули Путіна

Україна офіційно підтвердила операцію у Курській області, яка триває вже від ранку 6 серпня. Володимир Зеленський наголосив, що вона стане "фіналом для Путіна".

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що сьогодні кремлівська еліта дуже боїться свого диктатора. Страх перед ним навіть більший, ніж наслідки від того, що він робить.

До теми Курськ був початком для Путіна і стане фіналом, – Зеленський

Чи можуть усунути Путіна

Після показової страти Євгєнія Пригожина, очільник Кремля відновив строгіший контроль за територіями, які йому належить. Ба більше, він намагався посіяти страх серед російських еліт.

"Путін робив це через вбивство Пригожина, посадки десятки генералів. Він вселяє своєму оточенню сильний страх, тому його дуже бояться", – зауважив Яковенко.

Де розташована Курська область: дивіться на карті

Відтак малоймовірно, що хтось у Росії наважиться на різкі кроки та прямо виступить проти Путіна. Доки країна-агресорка не зазнає серйозної поразки – навряд чи щось зміниться. Диктатор збереже свою владу.

Зміни можуть відбутися після великої військової поразки та втрати частини окупованих територій, наприклад, Криму. Тоді це можливо. Або якщо другий фронт, який відкрили у Курській області, почне розширюватися на інші області,

– наголосив Яковенко.

Він додав, що колись бої у Курську здавалися фантастикою, але зараз вони стали реальністю. До того ж головнокомандувач ЗСУ повідомив, що українські військові контролюють 1 000 квадратних кілометрів території Росії. Бої продовжуються, а ситуація під нашим контролем.