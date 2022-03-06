ЗСУ збили над Чорним морем ще один ворожий літак

Мінус чергова ворожа "пташка"! Цього разу українські військові збили російський літак над Чорним морем.

ЗСУ продовжують збирати "врожай" ворожих літаків та гвинтокрилів. Ще вчора, 5 березня, на рахунку наших військових було 88 ліквідованих "пташок" окупантів.

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А вже сьогодні, 6 березня, "скарбничка" поповнилася російським штурмовиком Су-25 та літаком, який наші збили над Чорним морем.

Про це повідомив речник оперативного штабу оборони Одеської області Сергій Братчук. Він також подякував українським військовим за відмінну роботу.

Поблизу Одеси збили російський літак: відео

Відзначимо, що у своєму зверненні Володимир Зеленський попередив, що загарбники готуються до бомбардування Одеси. Він наголосив, що це буде новим воєнним злочином Росії.

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