А як так вийшло: українські захисники збили "невидимий" російський безпілотник

Українські захисники знешкодили ворожий безпілотник, призначений для ведення повітряної розвідки та спостереження. Мовиться про ZALA 421-16E2, який, як хвалилися росіяни, "невразливий" та "невидимий".

Його "приземлили" воїни 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Деталі – читайте у матеріалі 24 Канал.

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"Пташка вже відліталась": що відомо про безпілотник, який вдалося збити

Українським захисникам вдалося збити безпілотник, який росіяни називають "невразливим" та "невидимим". Мовиться про модель ZALA 421-16E2.



Українські військові збили "невидимий" російський безпілотник / Фото ОК "Північ"

Бійці розповіли, що ця модель БпЛА призначена для ведення повітряної розвідки та спостереження. Безпілотник був оснащений камерою та тепловізійним модулем.



Безпілотник був оснащений камерою для спостереження / Фото ОК "Північ"

Загальна тривалість польоту такої "пташки" – до 4 годин, а висота – до 3 600 метрів. При цьому відстань такий розвідувач може долати до 35 кілометрів, а його вага – 7,5 кілограма, розмах крила – 2,8 метра.



Також у ворожій "пташці" знайшли карту пам'яті / Фото ОК "Північ"

У ЗСУ додають, що виконаний апарат за схемою "летюче крило" і може працювати у звичайному чи безшумному режимі. Збити такий безпілотник справді нелегко, однак не існує нічого неможливого для українських воїнів.

Завдяки злагодженій роботі військових, ця пташка вже "відліталась". "Виговці" б'ють точно,

– зазначили в ОК "Північ".

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ЗСУ прокоментували збиття російського Су-24 над Бахмутом

Збройні Сили України знищили російський бомбардувальник Су-24 у небі над Бахмутом. Скоріш за все, пілоту вдалося катапультуватися, однак деталі ще встановлюють.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий. Він підтвердив збиття і додав, що ліквідував ворожу "пташку" воїн 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".