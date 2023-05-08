Зброя "судного дня" vs західні технології: як Путіна попустили двічі за тиждень

Збиття "Кинджалу" над Києвом стало дуже гучною подією. У прямому і переносному сенсі.

Зброя "судного дня" програла

У прямому зрозуміло, бо мало знайдеться людей у Києві, хто не почув цього о другій годині ночі. А потім не порадів з того, що українське ППО, посилене американськими Patriot, показало "кузькіну мать" російській суперзброї.

Читайте також Є лише одне місце, з якого може завершитися війна

А от в переносному цікавіше. Це вперше зіткнулися західні системи ППО і новітня суперзвукова зброя. Зброя "судного дня" від Москви. Західні технології перемогли. Виявилось, що російська суперзброя не така й супер. Водночас Владімір Путін лякав нею весь світ. Все майже як з російською армією, найстрашніше в якій – це пики Пригожина і російських генералів, як виявилося.

Тому десь дуже радіють американські генерали, а також всі ті країни, у яких на озброєнні вже стоять системи ППО від американських виробників зброї. Останні радіють ще більше, бо всі інші країни, які купували російські засоби ППО зараз зрозуміють, хто тут татусь і побіжать робити замовлення.

Так що не треба переживати за американську підтримку України. Лобісти провідних компаній виробників зброї, які є у демократів, але більше все ж таки у республіканців, уміють рахувати гроші.

Плани Китаю пішли коту під хвіст

А от хто ж тужить? Та, зрозуміло, що Кремль. Адже його знову опустили. Двічі за тиждень.

А ще є дуже багато дуже злих китайців. Дуже злих і на Путіна також. Бо китайці останнім часом хизувалися розробками своє супер-пупер надзвукової зброї. Крім того, в Тайвані на озброєнні стоять Patriot. Багато-багато Patriot, а тепер буде ще більше. Тепер китайцям і всьому світу стало зрозуміло, що налякати Тайвань і союзників своєю супер-пупер надзвуковою ракетою не вийде. Перспектива маленькою "побєдоносної" війни проти Тайваню віддаляється ще далі. Дякувати за це треба Путіну.

Зауважте Маріупольський трибунал для злочинця: який фінал має чекати на Прилєпіна і Ко

А так все добре починалося для товариша Сі Цзіньпіна. Дозволяєш Путіну напасти на Україну, маєш побачити швидку війну й шокований Захід, якого принизили, а на тлі цього напасти на Тайвань. Ідеальний план.

Однак він провалився ще в лютому – березні 2022 року завдяки Збройним Силам України. І простому українському солдату і генералу, на яких ніхто не зважав і які перевернули догори дриґом плани з захоплення світу купою божевільних диктаторів.