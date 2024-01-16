Щодня лотерея: чи відмовлятимуться воювати російські пілоти

Ввечері 14 січня українські військові знищили два російські літаки А-50 та Іл-22 над Азовським морем. Окупантам тепер буде дуже тривожно літати.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен сказав 24 Каналу, що російські пілоти можуть влаштовувати саботажі. Як відомо, останнім часом українські військові доволі "врожайно" приземлюють ворожі літаки – лише за один день наприкінці грудня Росія втратила три Су-34.

До теми Знищено А-50 і підбито Іл-22: все, що відомо про "літакопад" Росії над Азовським морем 14 січня

На відміну від моря, де ворогу також небезпечно, у повітрі нема де сховатись. Пілоти не мають такої розкоші, як сидіти в Новоросійську.

Тому літайте – і буде вам лотерея. Сьогодні ви живі, а завтра – не дуже можете бути,

– зіронізував Тизенгаузен.

Водночас окупанти, найімовірніше, зроблять висновки й намагатимуться зберегти свої літаки – змінюватимуть маршрути, інакше прикриватимуться. Адже втрата повітряного судна болісна ще й тим, що можуть загинути унікально навчені офіцери.

Для чого росіяни запустили фейк про ППО

Речник Путіна Дмітрій Пєсков відмовився коментувати втрату А-50 та Іл-22 з огляду на "СВО". Водночас пропагандисти заявили про friendly fire своєї ППО.

Тизенгаузен припустив, що вони запустили цю версію, бо вважають російську недбалість не такою ганебною, як влучний удар українських військових.

"За недбалості можна й "Курськ" утопити (підводний ракетний крейсер, який затонув у Баренцовому морі 2000 року – 24 Канал)", – зазначив політтехнолог.

ЗСУ збили ворожі А-50 та Іл-22: які наслідки