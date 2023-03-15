Ми чатуємо, – ЗСУ про знищення бомбардувальника Су-24 під Бахмутом

Збройні Сили України змогли знищити російський бомбардувальник Су-24 в небі над Бахмутом. Це трапилося в першій половині середи, 15 березня.

Судячи з відео, пілоту вдалося катапультуватися, але всі деталі ще будуть з'ясовувати. Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий.

Також цікаво 1,5-тонна керована бомба УПАБ-1500В Росії: чи можна її збити та яким областям загрожує

ЗСУ збили Су-24 над Бахмутом

Співрозмовник в ефірі нашого каналу офційно підтвердив збиття ворожого бомбардувальника Су-24. За його словами, збив ворожу "пташку" воїн 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

Я хочу сказати, що наші воїни – як зенітники, так і винищувальна авіація та інші типи ППО Сухопутних військ – вони всі чатують. І ніколи ворог не може бути впевненим, що в будь-який момент його не можуть вразити,

– заявив Сергій Череватий.

ЗСУ збили російський Су-24: дивіться відео

Ситуація в Бахмуті

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр анонсувала "гарні новини" щодо півночі Бахмута. Вона не стала розголошувати деталі, але заявила, що динаміка позитивна для України.

Я вам можу розказати, що відбувалося за цю добу. Бахмут залишається епіцентром атак ворога на цьому відтинку фронту. Ворог намагався йти в атаку, здійснив 191 обстріл з різних типів артилерії,

– прокоментував речник Східного угруповання військ.

Загалом на цьому напрямку відбулося 31 боєзіткнення. У самому Бахмуті – 65 обстрілів артилерії та 10 боєзіткнень. У цих боях Росія втратила 270 своїх військових вбитими, а ще 291 – зазнав поранень. Ще один окупант потрапив у полон.

Як росіяни втрачають авіацію

Збиття російського літака – далеко не нова подія. Починаючи з 24 лютого, таке трапляється ледь не щодня. Загалом за понад рік росіяни втратили 594 одиниці авіації, з яких:

305 одиниць – літаки,

289 одиниць – гелікоптери.

Збитий сьогодні над Бахмутом Су-24 – це радянський надзвуковий фронтовий бомбардувальник. Його прийняли на озброєння ще в 1975 році. За цей час виготовлені понад 1 200 одиниць такого типу.

Су-24 призначений для завдання ракетно-бомбових ударів у простих та складних метеоумовах, вдень та вночі, зокрема на малих висотах з прицільним враженням наземних і надводних цілей. Він може бути носієм тактичних ядерних зарядів.

До слова, Су-24М також є основним літаком бомбардувальної авіації Повітряних сил ЗСУ.