Прекрасний подарунок на День Прапора: на Сході українські захисники знищили вертоліт К-52
23 серпня 2022 , 17:17Читать новость на русском
Джерело:ЗСУ
Наші герої продовжують завдавати ворогу нових втрат. Воїни ЗСУ не забули й про подарунок для свого народу на День Прапора.
Наші герої кожного дня ламають плани ворога та скорочують кількість його особового складу та бойової техніки. Ворог зазнає втрат на землі та у повітрі й попри шалені потуги не може досягнути жодного успіху.
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Привітання з Днем Прапора від героїв ЗСУ
Воїни ЗСУ повідомили, що підрозділи зенітно-ракетних військ приготували українцям особливе привітання з Днем Прапора. Силам оборони сходу вдалося знищити вертоліт окупантів К-52. Ворогу варто пам'ятати, що в Україні його чекатиме лише така доля.
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