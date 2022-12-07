Це були справжні профі, яких у Росії одиниці: ЗСУ "закобзонили" елітних пілотів

Наші днями збили Ка-52. Виявилось, що там були якісь козирні пілоти. Зі слів Fighterbomber, це були кращі з кращих. На двох у них є 6 орденів мужності.

Тобто, мабуть, 3+3 нагороди чи 4+2. Ви спитаєте, а це багато чи мало? Відповідь – це дуже багато, бо до такого рідко хто доживає.

Читайте також Недоімперія вже вичерпала ресурси для перелому у війні, все вирішиться за лічені місяці

До 3 орденів у Росії доживають лише справжні профі

Ще влітку росіяни почали просувати ідею нових пільг для своїх військових. Але лише 21 листопада Владімір Путін підписав зміни до законодавства – кавалерам трьох орденів мужності тепер дають 330% від соціальної пенсії.

Я так розумію, що соціальна пенсія – це 10 307 російських рублів. Тобто надбавка таким "героям" складає всього 34 тисяч рублів, десь 500 євро.

Але є одне але. Якщо військовому видають постійно такі ордени, це значить, що він постійно ризикує своїм життям і дуже гарно виконує свою роботу. Тобто кожен наступний такий орден – це визнання того, що він ледь вижив, але роботу свою зробив.

У принципі росіяни могли спокійно пообіцяти таким бійцям хоч по 10 тисяч євро на місяць, бо до таких показників доживає все одно мало хто. Ті, хто таки доживають, – профі своєї справи.

Радимо Три рекорди за один день: ЗСУ завдали історичної поразки ворогу на його ж території

ЗСУ ліквідували висококласних спеціалістів Росії

Невідомо скільки всього кавалерів трьох орденів мужності у росіян. Скоріше за все, це взагалі декілька десятків військових за весь час існування Росії. Мовиться про якихось безсмертних спецпризначенців з гарними янголами-охоронцями, яким просто не дали зірку героя. Або ж це висококласні спеціалісти рівня полковників-пілотів.

Є кавалери чотирьох орденів. Їх теж всього лиш до десятка прізвищ: часто пілоти, топові спецпризначенці, або хтось з керівництва ПВК "Вагнера" (так, ГРУ себе орденами не обділить).

Це для розуміння того, кого в небі Донбасу чи Запоріжжя збили наші ЗСУ. Вибух не виглядає, як робота ПЗРК. Мабуть, це щось від С-300. Пишуть якраз про Дніпровську зенітно-ракетну бригаду.

Летіли і явно не чекали, що по них тут будуть працювати. Отже, наші якось їх підловили. Просто респект!

Нагадаю, що в серпні ЗСУ збили найкращого пілота Ка-52 – полковника Клещенка.