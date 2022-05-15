ЗСУ здобули черговий трофей - російський танк Т-72Б3

Українські герої продовжують ефективно працювати над збільшенням своєї бойової потужності. До допомоги західних партнерів воїни ЗСУ додають й ворожу техніку.

Триває 81 доба героїчної боротьби українського народу та ЗСУ з російськими окупантами. Наші захисники мужньо тримають оборону та звільняють наші землі від росіян.

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Сафарі триває

Українськ і захисники не лише нищать російських окупантів разом з їхніми машинами, а й захоплюють російську бойову техніку та скеровують її проти ворога.

Воїнам ЗСУ вдалося здобути черговий трофей – танк Т-72Б3. Вже зовсім скоро рашисти відчують на своїй шкурі вогонь своєї ж зброї.

Новини з фронту: коротко про останні події

НАТО готує документ "Стратегічної концепції", в якому збирається назвати дії Росії "прямою загрозою". Очікується, що це має спонукати до більшої підтримки дружніх та сусідніх з НАТО країн, в тому числі й України. Також передбачається налагодження стосунків Альянсу з росіянами в майбутньому, але лише у разі кардинальної зміни поведінки агресора.

Стало відомо про те, що мешканці Маріуполя гинуть не лише через постійні російські обстріли й бомбардування, життя мирних людей стали забирати наслідки окупації. У місті зафіксували дуже високий рівень смертності, люди гинуть через антисанітарію, відсутність імунітету внаслідок голоду, медичного сервісу в Маріуполі немає. Навіть попри таку жахливу картину росіяни не пропускають гуманітарну допомогу від України, яка б допомогла врятувати життя багатьох людей.

В армії російських окупантів дуже великі проблеми з поповненням своїх рядів через шалені втрати, яких вони зазнали в Україні. Прихована мобілізація не дає результатів – новини про шалені втрати розлетілися Росією. Також всі дізналися про те, що командування сприймає особовий склад виключно як гарматне м'ясо. Найманці, на яких сподівалися окупанти, теж злякалися активних бойових ді проти ЗСУ. Кремль вдається до крайніх заходів та проводить примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях.

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