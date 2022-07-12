ЗСУ жорстко придушили ворожу спробу штурму неподалік Дементіївки та на Слов'янському напрямку

Українські військові продовжують давати гідну відсіч ворогові. ЗСУ вдалось успішно придушити намагання ворога йти штурмом. Зокрема, на Слов'янському напрямку та неподалік Дементіївки.

російські загарбники не полишають спроб штурмувати все нові й нові населені пункти. Але нашим доблесним військовим вдається не лише боронити свої позиції, а й давати гідну відсіч.

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Ворогові довелось відходити

Так, у напрямку Дементіївки ворогові не вдалось досягнути успіху під час спроби штурму. ЗСУ всі намагання окупантів придушили, змусивши загарбників підтиснути хвоста.



Карта бойових дій поблизу Дементіївки / Скриншот liveuamap

Якщо вже говорити про Харківський напрямок, то тут російські бійці продовжували щедро поливати вогнем населені пункти. З артилерії, а також реактивних систем залпового вогню били по районах самого Харкова, а також Руських Тишок, Безруків, Дементіївки, Лісного, Слатиного, Прудянки, а також Золочева.

Неспокійно також було на Слов'янському напрямку. Ворог і тут намагався продовжувати штурмові дії. Здійснювали окупанти їх задля того, щоб покращити своє тактичне положення у кількох населених пунктах. Мовиться про Мазанівку, Іванівку, а також Долину.

Але й тут окупантам не вдалось досягнути поставлених цілей. Усі прагнення російських загарбників були приреченими на провал. Ба більше, нашим військовим вдалось відігнати противника геть.

Якщо ми вже заговорили про відступ ворога, то несправедливо буде оминути увагою втрати серед окупантів. Зауважимо, що кожного дня скорочується як число загарбників, так і кількість техніки "другої армії світу"

Ліквідовано понад 37 тисяч окупантів

У Генштабі ЗСУ повідомили, що наші захисники та захисниці відправили на той світ 37 400 російських бійців. Але слід розуміти, що це приблизна цифра, адже підрахувати точні втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій просто неможливо.

Крім того, на балансі російського війська значно скоротилась кількість техніки. Ворог уже не дорахується 1645 танків, 3828 бойових броньованих машин, 838 артилерійських систем, 247 РСЗВ, а також 109 одиниць засобів ППО.

Також на брухт уже вдалось перетворити 217 літаків, 188 гелікоптерів, 676 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 155 крилатих ракет, 2696 автомобілів і автоцистерн, а також 66 одиниць спеціальної техніки.

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