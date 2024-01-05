ЗСУ змогли звільнити території на півдні Донеччини: у Генштабі Естонії зробили потужну заяву

Українські захисники та захисниці не залишають ворогу жодних шансів на успіх. Наші герої йдуть вперед. Генштаб Естонії повідомив, що військовим ЗСУ вдалося звільнити території на півдні Донеччини.

Українські герої завдають окупантам колосальних втрат. Станом на 5 січня відомо, що "пакетизувати" вдалося вже 363 070 окупантів.

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Генштаб Естонії про звільнені території

У Генштабі Естонії розповіли, що оборона України тримається. Герої ЗСУ відбивають атаки ворога та звільняють території. Зокрема, нашим захисникам вдалося звільнити території поблизу Великої Новосілки на Донеччині.

Російські згарабники завдають близько 100 ударів щодня. Водночас ворогу не вдається досягнути жодних результатів.

Окрім того, у Генштабі Естонії розповіли, що могло б посилити оборону України. Мовиться про потужні технології для знищення платформ, з яких завдають авіаудари.

Яка ситуація на фронті

Володимир Зеленський під час звернення 5 січня назвав найгарячіші напрямки фронту. Мовиться про Мар'їнський, Бахмутський, Лиманський, Куп'янський. Всі плани ворога руйнують у корені. Окрім того, українські герої роблять кроки до звільнення тимчасово окупованого Криму. Зокрема, окупанти 4 січня заявили про одну з наймасштабніших атак на півострів. Ворогу завдали потужних втрат. Зокрема, Сили оборони вдарили по частині зв'язку в Євпаторії.