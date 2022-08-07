ЗСУ знешкодили ворожу групу, яка розвідувала систему оборони нашого війська біля Білогорівки

Попри гучні вихваляння росіян, вони досі не захопили всієї території Луганської області. Вони вперлися у Білогорівку, де постійно зазнають втрат.

російським окупантам попри гучні заяви та вихваляння не вдається вийти на адміністративні кордони Луганської області. Ворогу ніяк не вдається захопити Білогорівку, де він продовжує зазнавати втрат у невдалих спробах штурму населеного пункту.

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ЗСУ відбили розвідувальну групу росіян

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти намагалися розвідати систему оборони Білогорівки. Для цього вони послали вперед розвідувальну групу.

Нашим героям вдалося виявити та знешкодити групу росіян, яка мала виконати це завдання. Черговий план російських окупантів зазнав фіаско.

Війна росії з Україною: останні новини

російські окупанти намагалися здіснити штурм в напрямку Ізюму. Наші герої одразу придушили наступальні дії ворога.

У моргах Київщини перебувають 270 тіл загиблих від рук російських окупантів зі всієї України, в тому числі й з підприємства "Азовсталь". Правоохоронці просять родичів зниклих безвісти громадян допомогти ідентифікувати тіла загиблих. Для цього потрібно надіслати повідомлення з переліком ознак особи.

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