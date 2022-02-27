ЗСУ знищили 4 батальйонно-тактичні групи танкової дивізії Росії
27 лютого 2022 , 11:42Читать новость на русском
Джерело:Фейсбук Генерального штабу ЗСУ
На Слобожанському напрямку Збройні сили України знищили 4 батальйонно-тактичні групи танкової дивізії Росії. Про це повідомили в Генштабі.
В результаті бойових дій сили ЗСУ завдавали значних втрат підрозділам 20 загальновійськової російській армії. Через значні втрати управління дивізією дезорганізовано.
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Нагадаємо, що Слобожанський – один з напрямок, на якому агресор зосередив найбільшу увагу.
Водночас російська армія відчуває гостру нестачу палива та продовольства. Для доставки військових вантажів використовують Білорусь.