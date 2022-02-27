ЗСУ знищили 4 батальйонно-тактичні групи танкової дивізії Росії

27 лютого 2022 , 11:42
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Джерело:

Фейсбук Генерального штабу ЗСУ

На Слобожанському напрямку Збройні сили України знищили 4 батальйонно-тактичні групи танкової дивізії Росії. Про це повідомили в Генштабі.

В результаті бойових дій сили ЗСУ завдавали значних втрат підрозділам 20 загальновійськової російській армії. Через значні втрати управління дивізією дезорганізовано.

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Нагадаємо, що Слобожанський – один з напрямок, на якому агресор зосередив найбільшу увагу.

Водночас російська армія відчуває гостру нестачу палива та продовольства. Для доставки військових вантажів використовують Білорусь. 

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Автор: Юлія Поскробок