Росіяни втратили 5 човнів за добу: як таке могло статися

Щоденно українські військові працюють над знищенням можливостей росіян і на землі, і в повітрі, і на морі. Успіхи подекуди справді вражають. Так, за минулу добу росіяни втратили аж п'ять катерів.

Трапилася така "сумна подія" на Південному напрямку. Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в етері 24 Каналу висловив свою думку щодо того, як таке могло відбутися.

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Що могло статися з російськими човнами

За 12 червня російські окупанти на лівобережжі Дніпра втратили чимало техніки. Зокрема, мовиться про п'ять човнів. Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук заявив, що зазвичай росіяни втрачають не більше двох катерів за добу, однак щось пішло не так.

Водночас у ВМС не повідомили, за яких саме умов у росіян сталася така "прикрість".

Ми можемо зараз тільки будувати версії. Це міг бути висадка штурмовиків на острів Нестрига, який був знищений. Це лише моє припущення, але воно абсолютно реалістичне. Також це міг бути відхід з якогось іншого звільненого острова, адже у гирлі Дніпра є кілька островів,

– зазначив Павло Нарожний.

Є висока ймовірність, що незабаром у Військово-морських силах ЗСУ опублікують деталі знищення російських човнів на лівобережжі Дніпра.

Деокупація острова Нестрига

28 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони встановили контроль над островом Нестрига, який розташований у дельті Дніпра на території Білозерського району Херсонської області. Цей острів входить до Національного природного парку "Нижньодніпровський".

Після звільнення острова росіяни активно намагаються проводити нові штурми. Зокрема, на початку червня окупанти повторно почали штурмувати острів, прагнучи створити там плацдарм.

У ВМС пояснювали, що Нестрига є одним з найвіддаленіших з групи островів Дніпра у тій місцевості. Тому на острові досить зручно ховати бойові установки та міномети. Це такі позиції, які можуть дозволити росіянам більш-менш безпечно для себе працювати по наших захисникам мінометом, при цьому робити це неочікувано.

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