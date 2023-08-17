Знищено 5 складів БК і знешкоджено 240 окупантів: ЗСУ потужно працюють на Таврійському напрямку

Сили оборони України продовжують роботу на Таврійському напрямку. Українські бійці завдали противнику чималих втрат в особовому складі та техніці.

Протягом доби артилерійські підрозділи нашої армії виконали 1338 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 240 осіб.

Дивіться також Ахіллесова п'ята російської логістики: чому так важливо зруйнувати кримські мости

Українські бійці ліквідували понад 80 окупантів

Противник втратив 88 бійців загиблими, 55 – пораненими та ще 7 окупантів потрапили до полону.

Унаслідок вдалої роботи українські бійці знищили 25 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 5 ББМ, 10 артилерійських систем та мінометів, 3 БпЛА, 6 одиниць автомобільної техніки.

Також було знищено 5 складів боєприпасів.

ЗСУ знищили два ворожі вертольоти

Українські військові 17 серпня знищили два ворожі вертольоти Ка-52. Вартість тільки одного "Алігатора" оцінюється у 16 мільйонів доларів.

Один вертоліт Ка-52 наші бійці збили на Бахмутському напрямку. Ще один "Алігатор" бійці 47 окремої механізованої бригади ЗСУ ліквідували в районі Роботиного, що на Запоріжжі.

Бійці бригади "Маґура" завдяки ПЗРК знищили вже восьмий "Алігатор". Також воїни показали відео, як ліквідували ворожи вертоліт.

ЗСУ знищують оборонний потенціал окупантів

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що українські захисники не лише просуваються вперед, а й знищують оборонний потенціал окупантів та їхню здатність чинити супротив.

Вона наголосила, що результат роботи Сил оборони вимірюється значно більшою кількістю показників, а не тільки звільненою територією.

Також Маляр сказала, що дуже важливо, що ЗСУ у великій кількості знищують ворожу техніку, пункти управління, ворожі боєприпаси. Крім того, наші бійці ліквідують особовий склад окупантів.

Додамо, що українські військові 16 серпня визволили Урожайне Донецької області. Окупанти намагаються контратакувати, проте їм нічого не вдається.