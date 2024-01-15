Знищили 90% машин: як росіянам вдалось відновити свої танки

За інформацією Forbes, Росія втратила щонайменше 2619 танків з початку великої війни – це приблизно 90% від загальної кількості, яку мали на озброєнні загарбники.

Утім, генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж спростував 24 Каналу дані видання. За його словами, росіяни втратили 6089 танків станом на 15 січня, про що свідчать дані Генштабу – це практично 90% контингенту, який окупанти мали на момент вторгнення.

Не пропустіть Росіяни безуспішно наступають на Мар'їнку та біля Авдіївки: карта бойових дій за 14 січня

Як ворог зміг відновити танки

"Це реалії. Росія завжди підтверджувала, скільки у них танків – не 3 тисячі, а мінімум 6500 було. Росія у грудні 2023 року на засідання колегії міноборони на чолі з Владіміром Путіним та Сєргєєм Шойгу прийняли концепцію відновлення ВПК та старої техніки, а особливо танків", – наголосив генерал армії у відставці.

У Росії буцімто заявили, що збільшили виробництво танків у 5,6 раза з початку так званої "СВО" та заклали 7000 квадратних кілометрів мінних полів по лінії фронту у дві тисячі кілометрів.

Маломуж зазначив, окупанти хочуть модернізувати понад 10 тисяч танків старого виробництва. А також укомплектувати їх, бо прапорщики буквально все розікрали. Виробництво планується на машинобудівному підприємстві "Уралмашзавод" у Єкатеринбурзі.

Близько 1000 танків окупанти вже виробили, а понад 3000 тисячі машин модернізували або укомплектували – з двох чи трьох танків зробили одного. Наразі в росіян залишається 80% танків старого зразка – це "громада" машин, яку потрібно потужно нищити на полі бою.

Втрати ворога на війні з Україною: що відомо