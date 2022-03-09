ЗСУ знищили близько 400 солдатів російської 14 бригади спецпризначення з Хабаровська

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Ворог за 13 діб втратив понад 12 тисяч одиниць особового складу.

Кількість мертвих загарбників продовжує стрімко збільшуватися. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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За наявною інформацією, 14 окрема бригада спеціального призначення (Хабаровськ) втратила понад 400 військовослужбовців (уточнюється),

– мовиться у повідомленні.

Водночас БТГр 25-ї окремої мотострілецької бригади (Луга) 6-ї загальновійськової армії відведена на територію Росії, в зв'язку із втратою боєздатності.

Втрати Росії у війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 08 березня орієнтовно склали:

особового складу – майже 12 000 осіб;

танків – 303;

бойових броньованих машин – 1036;

артилерійських систем – 120;

РСЗВ – 56;

засоби ППО – 27;

літаків – 48;

гелікоптерів – 80;

автомобільної техніки – 474;

кораблі /катери – 3;

цистерн з ПММ – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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