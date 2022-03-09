ЗСУ знищили близько 400 солдатів російської 14 бригади спецпризначення з Хабаровська
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Ворог за 13 діб втратив понад 12 тисяч одиниць особового складу.
Кількість мертвих загарбників продовжує стрімко збільшуватися. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
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За наявною інформацією, 14 окрема бригада спеціального призначення (Хабаровськ) втратила понад 400 військовослужбовців (уточнюється),
– мовиться у повідомленні.
Водночас БТГр 25-ї окремої мотострілецької бригади (Луга) 6-ї загальновійськової армії відведена на територію Росії, в зв'язку із втратою боєздатності.
Втрати Росії у війні проти України
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 08 березня орієнтовно склали:
- особового складу – майже 12 000 осіб;
- танків – 303;
- бойових броньованих машин – 1036;
- артилерійських систем – 120;
- РСЗВ – 56;
- засоби ППО – 27;
- літаків – 48;
- гелікоптерів – 80;
- автомобільної техніки – 474;
- кораблі /катери – 3;
- цистерн з ПММ – 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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