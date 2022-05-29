ЗСУ знищили десятки окупантів та їхній склад з боєприпасами на Сході
Джерело:фейсбук ОТУ "Схід"
Втрати російських окупантів у війні з Україною – колосальні. Мужні українські захисники продовжують збільшувати їх кількість, і сьогодні над цим особливо постаралися воїни оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Українські військові знищили склад з боєприпасами ворога
На своїй сторінці у фейсбуці вони розповіли про плідний день. 29 травня українська артилерія вдарила по скупченню живої сили окупантів та їхньої техніки. Також нашим військовим вдалося знищити склад з боєприпасами.
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Загалом сьогодні у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ліквідували:
- 39 російських загарбників,
- 1 бойову машину піхоти,
- 1 бронетранспортер,
- 5 бойових броньованих машин,
- 2 артилерійські системи,
- 3 АТТ,
- 1 паливозаправник,
- 3 безпілотних літальних апарати.
Загальні втрати Росії у війні
За минулу добу загальні втрати Росії поповнилися 150 військовими, 8 танками, 12 ББМ, 3 артилерійськими системами, 1 безпілотником та 14 одиницями автомобільної техніки та автоцистерн.
Так, з початку повномасштабного вторгнення до України країна-агресорка втратила вже близько 30 150 окупантів. Крім того, на брухт перетворилася шалена кількість ворожої техніки:
- танків – 1 338 одиниць,
- бойових броньованих машин – 3 270 одиниць,
- артилерійських систем – 631 одиниця,
- реактивних систем залпового вогню – 203 одиниці,
- засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці,
- літаків – 207 одиниць,
- гелікоптерів – 174 одиниць,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 504 одиниці,
- крилатих ракет – 116 одиниць,
- кораблів та катерів – 13 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 240 одиниць,
- спеціальної техніки – 48 одиниць.
Актуальна ситуація на Сході
- Ситуація на Сході країни важка – там не припиняються бої. Росіяни не залишають намірів повністю захопити Донецьку та Луганську області.
- Зокрема, 29 травня ворог вів активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках. Він намагається оточити українські війська у районах Сєвєродонецька та Лисичанська.
- Загарбники використовують на Донбасі ледь не весь спектр озброєння – міномети, ствольну та реактивну артилерію, реактивні системи залпового вогню, армійську та оперативно-тактичну авіацію.
- Крім того, окупанти планують вкотре спробувати форсувати Сіверський Донець. Для цього зараз вони намагаються поповнити запаси боєприпасів, палива та мастила.
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