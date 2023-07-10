ЗСУ на Півдні "відмінусували" диверсійні групи ворога, які маневрували на човнах
Українські військові відправили за кораблем диверсійні групи ворога на Півдні. Цинічні російські загарбники такими вчинками марно намагались відродити свій флот.
Начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що ситуація на всій лінії фронту напружена та складна. На Дніпровському напрямку вздовж самої річки – напружена, проте більш-менш стабільна.
Дивіться також Гуменюк припустила, де на Півдні ЗСУ зможуть використати касетні боєприпаси
Речниця пояснила, що росіяни там перебувають в обороні. Вони намагаються утримувати ті рубежі, які вже облаштували та укріпили.
Окрім того, справді російські загарбники не знають, звідки їм чекати максимальної загрози. Тому вороги намагаються розосереджувати зусилля сил оборони, продовжуючи:
- обстрілювати Очаківський напрямок, відтягуючи туди сили та резерви Сил оборони;
- атакуючи керованими авіаційними бомбами на Бериславському напрямку, намагаючись зруйнувати все – лінії узбережжя, будь-які приватні споруди, підприємства, соціальну інфраструктуру;
- обстрілючи Херсонський та Антонівський напрямок. Оскільки істерія, яка була спровокована навколо Антонівського мосту ще тримається у ворога.
Натомість Україна проводить контрбатарейну боротьбу та зачищає дистанційно ту територію, яка дозволить полегшити ситуацію з обстрілами Правого берега, тому що люди потерпають від цих атак ворога.
ЗСУ знищили диверсійні групи росіян
З нашого боку минулої доби знищено диверсійні групи ворога, які намагались маневрувати на човнах. Тобто знову вони намагаються відродити той флот, який "замовляють" у свого командування. Ми успішно їх відмінусовуємо,
– заявила Наталія Гуменюк.
За її словами, кількість обстрілів росіян зменшилась – вони тримаються в межах 60 атак. Раніше ж було понад 90. Тобто обстріли зменшились на третину. Однак їхня концентрація по певних напрямках досить висока. Зокрема, росіяни зосередились на трьох основних напрямках:
- Берислав;
- Херсон;
- Очаків.
Начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня пояснила, що ЗСУ плідно працюють над тим, щоб окупанти були близькі до снарядного голоду.
На Півдні зменшилася інтенсивність обстрілів
Наталія Гуменюк розповідала 9 липня, що ситуація на Півдні досить складна. Попри це, там російські загарбники перебувають в тривожному очікуванні потужного удару від ЗСУ.
Окрім того, вороги зменшили інтенсивність обстрілів, завдяки успіхам Збройних Сил України. Детальніше про ситуацію на Півдні України – читайте тут.