На Півдні українські захисники за ніч ліквідували два катери та дві ДРГ росіян
Основні зусилля ворог спрямовує на Східний напрямок. Однак окупанти не полишають спроб захопити ще й Південь.
Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, Південь залишається пріоритетом Росії.
До теми Далекобійні ракети дадуть ворогу зрозуміти, що його тил – це передова, – Гуменюк
Окупанти на Півдні зазнають поразки
Гуменюк каже, що на цьому напрямку зосереджені досить потужні сили ворога. Росіяни продовжують вести розвідку та аеророзвідку, у тому числі з використанням човнів, які вони відібрали у місцевого населення.
Вони продовжують диверсійними групами промацувати нашу оборону в бік Дніпра, на островах і, намагаючись там облаштувати свої спостережні пости, знову втратили два катери та дві диверсійно-розвідувальні групи за цю ніч,
– каже Гуменюк.
Вона також зазначила, що на боці України ще й природа. У Чорному морі перебуває усього 5 ворожих суден. Мовиться про кораблі забезпечення, а також розвідники. Причому, ворог продовжує заводити їх на базу, адже дме потужний вітер, а також здіймаються чималі хвилі.
Що стосується Азовського моря, то там спостерігається шторм у 2-3 бали. Тож жодного судна російських загарбників в акваторії не спостерігається взагалі.
Успіхи ЗСУ на фронті
- У тимчасово захопленій Новій Каховці вночі проти 6 лютого сталась масштабна пожежа. За попередніми даними, українські захисники поцілили у ворожий склад з боєприпасами.
- Станом на 6 лютого українські військові вже знищили 132 160 окупантів. Тільки за минулу добу наші військові знешкодили 870 окупантів.
- Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та удар по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
- У мережі з'явилося відео, як наші артилеристи відпрацювали по окупантах під Бахмутом. Російські військові намагалися заховатися у промисловій зоні.