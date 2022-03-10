ЗСУ знищили дві повітряні цілі ворога із ЗРК: потужне відео

Черговою "здобиччю" воїнів зенітного ракетного полку Повітряного командування "Центр" за крайню добу стали ще дві повітряні цілі ворога.

Як повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ, ворожа техніка була майстерно знищена зенітними ракетними обслугами.

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З кожним днем ми наближаємо нашу Перемогу!,

– повідомляє командування Повітряних Сил ЗС України.

Нагадаємо, що 8 і 9 березня ЗСУ знищили щонайменше 8 повітряних цілей загарбників. Винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ С-300 та Бук-М1 ліквідували 4 штурмовики Су-25 та 2 вертольоти. Окрім цього, є підтвердження про 2 збиті крилаті ракети окупантів.

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