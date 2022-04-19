ЗСУ знищили російський танк Т-90 "Володимир", який коштує 4 мільйони доларів

Українські захисники відібрали в Росії ще 4 мільйони доларів, розгромивши основний бойовий танк ворожої армії – Т-90 "Владімір".

Про це розповів керівник пресслужби 128-ї гірсько-штурмової бригади Ярослав Галас, зазначивши, що броньована бойова машина мала неабияке значення для окупантів.

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Що відомо про Т-90 "Владімір"

За словами Галаса, Т-90 "Владімір" є основним бойовим танком російської армії та навіть експортувався в деякі країни світу. Завдяки модернізованим характеристикам, зокрема, комплексу "Айнет", вартість однієї такої "машинки" – близько 4 мільйонів доларів.

Комплекс "Айнет" дозволяє вести вогонь снарядами з дистанційним підривом, лазерним прицілом-дальноміром і тепловізійними камерами,

– йдеться у повідомленні.



Знищений Т-90 "Владімір" / Фото фейсбук Ярослава Галаса

Речник бригади додає, що штурмовики української бригади знищили його одним пострілом із протитанкового ракетного комплексу.

Як видно, ракета залетіла в правий бік, а після її вибуху здетонував боєкомплект. І гаплик,

– прокоментував Галас.

До речі, українські сапери знищили понад 20 ворожих танків. Відомо, що це трапилося у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"

До речі – танків Т-90 у складі збройних сил Росії вже немає: деталі у відео