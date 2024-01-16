В ISW проаналізували реакцію росіян на знищення літака А-50

Збройні Сили України ввечері 14 січня знищили над Азовським морем російський літак А-50. Аналітики ISW проаналізували російські версії про збиття А-50 і пошкодження повітряного командного пункту Іл-22М.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зауважили, що російський інформаційний простір здебільшого заперечував те, що ЗСУ завдали удару по літаку А-50. Натомість російська пропаганда дивним чином стверджувала, що літак був знищений "дружнім вогнем російської ППО".

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В ISW проаналізували реакцію Росії на збиття А-50

А-50 використовується для координації дій російської авіації й, можливо, протиповітряної оборони, й твердження про те, що російські ППО збили А-50, було б катастрофічним провалом з боку російських сил, якби це було правдою,

– розповіли в ISW.

Аналітики зауважили, що російське джерело, яке спеціалізується на авіації Росії, звинуватило російських командирів, які не мають належного досвіду, необхідного для їхніх посад. Щоправда, нинішній командувач повітряно-космічних сил Росії, генерал-полковник Віктор Афзалов має великий досвід роботи в російській протиповітряній обороні.

"Незалежно від того, чи створює його відсутність досвіду пілота якісь проблеми для російських повітряних операцій, що викликає сумніви, його досвід роботи у сфері протиповітряної оборони мав би бути відповідним для того, щоб російські війська не збивали власні літаки повітряного управління", – запевнили в ISW.

Також аналітики американського Інституту вивчення війни зауважили, що російське інсайдерське джерело, яке стверджує, що є співробітником невстановленої російської служби безпеки, заявляє, що невстановлені російські актори створили "качку" про те, як російські війська збили А-50, щоб запевнити російських пілотів, що місії над Чорним і Азовським морями все ще безпечні, і причиною інциденту стала людська помилка.

Незрозуміло, чому російським льотчикам має бути зручніше думка про те, що їхні наземні ППО настільки некомпетентні. Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що не володіє інформацією про збитий літак, і рекомендував журналістам уточнювати інформацію з цього приводу в міноборони Росії,

– пригадали в ISW.

Своєю чергою міноборони Росії досі мовчить щодо інциденту.



Що відомо про російський літак А-50 / Інфографіка 24 Каналу

Коротко про збиття ЗСУ ворожого А-50