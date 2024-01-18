"Ще до пляжного сезону": Росія втратила контроль над Азовським морем
Знищення російських А-50 та Іл-22 над Азовським морем свідчить про те, що країна-агресорка втратила контроль над цією ділянкою фронту. Недарма командувач Повітряними силами Микола Олещук закликав готуватись до пляжного сезону в Приазов'ї.
Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що можна по-різному сприймати такі слова. Українські пілоти, можливо, дійсно літатимуть над Азовським морем уже цьогоріч.
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"Вони там літають і тепер з огляду на те, що знешкоджують такі літаки. Вони вже там є і до пляжного сезону", – зазначив Мусієнко.
Чим би не уразили А-50 та Іл-22, але знищення цих російських літаків свідчить про те, що спроможності України зростають. Очевидно, захисники збільшують дальність ураження не тільки на суходолі та в морі, а вже й у небі.
Чи винесуть росіяни урок
"Завжди перша реакція у ворога – вони намагаються піти подалі від зони ураження українською зброєю", – зауважив Мусієнко.
Так, росіяни боятимуться близько підлітати – за аналогією з попередніми ураженнями. Наприклад, після удару по аеродрому в окупованому Бердянську вони забрали свої ударні гелікоптери вглиб країни-агресорки. А після втрати кількох кораблів у Чорному морі – виводять решту в Абхазію.
Росіяни не можуть прийняти втрату своїх А-50 та Іл-22: основне
- Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков відмовився коментувати знищення літаків А-50 та Іл-22 над Азовським морем з огляду на "СВО". Він послав пропагандистів до міноборони країни-агресорки.
- Згодом пропагандисти таки визнали втрату повітряних суден, але списали це на "дружній вогонь російської ППО". Імовірно, власна недбалість для ворога не така ганебна, як влучний удар ЗСУ.
- Треба сказати, що Росія має не так багато літаків А-50. Ба більше, країна-агресорка вже не вперше втрачає таке повітряне судно – одне з них підірвали на авіабазі "Мачулищі" в Білорусі.