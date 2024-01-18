"Ще до пляжного сезону": Росія втратила контроль над Азовським морем

Знищення російських А-50 та Іл-22 над Азовським морем свідчить про те, що країна-агресорка втратила контроль над цією ділянкою фронту. Недарма командувач Повітряними силами Микола Олещук закликав готуватись до пляжного сезону в Приазов'ї.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що можна по-різному сприймати такі слова. Українські пілоти, можливо, дійсно літатимуть над Азовським морем уже цьогоріч.

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"Вони там літають і тепер з огляду на те, що знешкоджують такі літаки. Вони вже там є і до пляжного сезону", – зазначив Мусієнко.

Чим би не уразили А-50 та Іл-22, але знищення цих російських літаків свідчить про те, що спроможності України зростають. Очевидно, захисники збільшують дальність ураження не тільки на суходолі та в морі, а вже й у небі.

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"Завжди перша реакція у ворога – вони намагаються піти подалі від зони ураження українською зброєю", – зауважив Мусієнко.

Так, росіяни боятимуться близько підлітати – за аналогією з попередніми ураженнями. Наприклад, після удару по аеродрому в окупованому Бердянську вони забрали свої ударні гелікоптери вглиб країни-агресорки. А після втрати кількох кораблів у Чорному морі – виводять решту в Абхазію.

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Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков відмовився коментувати знищення літаків А-50 та Іл-22 над Азовським морем з огляду на "СВО". Він послав пропагандистів до міноборони країни-агресорки.

Згодом пропагандисти таки визнали втрату повітряних суден, але списали це на "дружній вогонь російської ППО". Імовірно, власна недбалість для ворога не така ганебна, як влучний удар ЗСУ.

Треба сказати, що Росія має не так багато літаків А-50. Ба більше, країна-агресорка вже не вперше втрачає таке повітряне судно – одне з них підірвали на авіабазі "Мачулищі" в Білорусі.

Є підстави вважати, що росіяни перемістили сховище ракет "Калібр" з окупованого Криму до одного з населених пунктів Краснодарського краю. Це пояснює, чому останнім часом ворог зменшив застосування цих засобів повітряного нападу.