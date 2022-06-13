ЗСУ знищили майже 2 десятки окупантів, росіяни завдали авіаудару по Бахмуту: ситуація на Сході

Бійці ЗСУ продовжують завдавати втрат російським окупантам на Сході. Водночас вороги, не маючи особливих успіхів на полі бою, вчергове обстріляли Бахмут, пошкодивши житлові будинки.

Поранені люди наразі не можуть вибратися з будинків. Їх намагаються врятувати співробітники ДСНС.

Зауважте 18-річна колаборантка з Бахмута регулярно передавала росіянам секретні дані про ЗСУ

Українські захисники знищують загарбників на Сході

В оперативно-тактичному угрупованні "Схід" розповіли, що українські бійці продовжують стримувати навалу окупантів. За добу 12 червня наші воїни знищили:

18 загарбників;

1 бойову броньовану машину;

1 важкий артилерійський гусеничний тягач високої прохідності АТ-Т;

АТ-Т; 1 міномет;

1 радянський станковий протитанковий гранатомет СПГ;

СПГ; 1 ворожий склад боєприпасів.

Зауважте, від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну бійці ЗСУ ліквідували 32,15 тисячі окупантів. Також наші воїни спопелили силу-силенну російської техніки, зокрема:

1430 танків;

3484 бойові броньовані машини;

715 артилерійських систем;

226 реактивних систем залпового вогню;

97 засобів ППО;

212 літаків;

178 гелікоптерів;

582 безпілотники оперативно-тактичного рівня;

125 крилатих ракет;

13 кораблів та катерів;

2455 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

54 одиниці спеціальної техніки.

До теми "Підірвати гранату і поїхати додому з трьома мультами": окупанти шукають способи втекти з війни

Загарбники завдали авіаційного удару по Бахмуту

В ефірі марафону "FreeДОМ" розповіли, що загарбники вночі 13 червня завдали авіаудару по місту Бахмут, що на Донеччині. Вибух був наскільки потужним, що у багатьох житлових будинках повибивало вікна. Скло всіяло тротуари навколо будівель.

У деяких будинках заклинило залізні двері, тож поранені мирні жителі залишилися заблокованими. Наразі на місці працюють рятувальники. Вони намагаються розрізати двері та визволити людей. Адже багато з них, ймовірно, потребують медичної допомоги.

Внаслідок атаки в кількох місцях почалися пожежі. Попри це, загарбники продовжують обстріли. Наразі невідомо, у якому стані перебувають постраждалі.

Дивіться відео з місця авіаудару загарбників:

Цікаво Бойові дії в Сєвєродонецьку тривають – окупанти намагаються встановити контроль над містом

Коротко про ситуацію на Донеччині

В Офісі Президента розповіли, що на Донеччині окупанти обстрілюють не лише позиції українських захисників, а й прифронтові населені пункти. Внаслідок ворожих атак 11 червня в області загинули 2 цивільні, а ще 10 – зазнали поранень.

Попри обстріли, евакуація мирних жителів продовжується. Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що кількість охочих покинути область невелика, однак в деякі дні погоджуються виїхати до 100 людей.

Зауважте, що останніми тижнями під обстрілами також опинився тимчасово окупований Донецьк, по мирних кварталах якого українські військові ніколи не били. Російські загарбники навмисно обстрілюють місто, щоб звинуватити в цьому ЗСУ.

Варто подивитися – ювелірна робота українських захисників з трофейного міномета: відео