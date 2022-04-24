ЗСУ знищили майже 22 тисячі окупантів і понад 800 танків: свіжі втрати ворога

Російські загарбники несуть серйозні втрати. Наприклад, ЗСУ ліквідували вже ледь не 22 тисячі окупантів.

Крім того, наші оборонці знищили тисячі одиниць техніки ворога.

До речі Великодні обстріли окупантів, звільнені населені пункти на Херсонщині: основне за 60 день війни

Втрати окупантів

особового складу – приблизно 21 800 осіб,

танків – 873,

бойових броньованих машин – 2238,

артилерійських систем – 408,

РСЗВ – 147,

засоби ППО – 69,

літаків – 179,

гелікоптерів – 154,

автомобільної техніки – 1557,

кораблі /катери – 8,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 191.

Спеціальна техніка – 28.

Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.



Втрати окупантів / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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