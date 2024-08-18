Росіяни у пастці: як знищення двох мостів на Курщині вплине на операцію ЗСУ

Українські військові за кілька останніх днів знищили одразу два мости у Курській області, які проходили через річку Сейм. Для росіян у цій новині дуже мало позитиву.

Знищення одного з мостів підтвердили у Повітряних силах ЗСУ. Його уразили авіацією. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив 24 Каналу, які проблеми це створює для російського війська.

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У росіян проблеми через знищення мостів

У Курській області зруйнували вже другий міст через річку Сейм. Він був розташований у селі Званне, що приблизно за 20 кілометрів від українського кордону.

Другий міст підірвали з метою затиснути ворога на цьому плацдармі, аби відрізати його від постачання. Мости підривають логістику росіян. Очевидно, що через мости йдуть найбільші логістичні сполучення. Навряд чи росіяни зможуть дуже оперативно створити понтонні переправи, щоб змінити ситуацію,

– зазначив Олександр Мусієнко.

Підрив мостів вигідний тим, що російська армія не зможе швидко перекидати підкріплення, а тим часом українські військові зможуть надалі продовжувати наступальні дії.

"Складнощі вже виникли. Ускладнене логістичне сполучення, техніку не підтягнеш, озброєння і живу силу – так само. Створено такі умови, щоб росіяни, які зараз діють на цьому напрямку, або здавалися в полон, або втрачали здатність до будь-якого опору. Як наслідок – українські сили можуть продовжити просування", – пояснив військовий експерт.

ЗСУ знищили міст у селі Званне: дивіться на карті

Сили оборони зможуть займати нові рубежі, зокрема, вздовж річки Сейм, а також створити відповідні позиції, аби контролювати узбережжя річки. Це, знову ж, не дасть росіянам можливості збудувати понтонні переправи.

"Російські війська там фактично опиняються у пастці. Тому що навряд чи Росія встигне оперативно перекинути підкріплення і забезпечити перекидання цього підкріплення через зруйновані мости", – підсумував Мусієнко.

Зауважимо, що 16 серпня росіяни повідомили, що у селищі Глушкове був зруйнований міст. Пропагандисти скаржилися, що близько 700 російських військових через це могли потрапити в оточення.