Окупанти заховали в будівлі новітній російський танк Т-80БВМ, але марно: ефектне відео від ЗСУ

Попри "перемир'я", війна триває. На Лиманському напрямку 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха вполювала жирну ціль – танк Т-80БВМ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

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Як знищили танк Т-80БВМ на Лиманському напрямку

Танк Т-80БВМ – це основний російський бойовий танк. Багато з них росіяни вже втратили. Так сталося і на Лиманському напрямку, де оператори підрозділу БпЛА Signum виконали справжню ювелірну роботу.

Аеророзвідка вистежила прихований в промисловій будівлі ворожий танк. Пілот діяв бездоганно. Дрон наших захисників майстерно пройшов крізь бетонні конструкції та перекриття, немов ковзаючи між перешкодами. Виявивши ціль, дрон влучив у самісіньке серце панцерника. В результаті було знищено танк Т-80БВМ, а це одна з найсучасніших машин, яка є на озброєнні Росії,

– ідеться в дописі ОСУВ.

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"Підрозділ Signum викликає паніку в лавах противника. Пілоти БпЛА стали для ворога справжнім кошмаром, головною причиною втрат не лише техніки, а й живої сили. Вони бачать усе. І завдають ударів там, де ворог вважає себе в безпеці", – додали у повідомленні.

У дописі не вказано, коли саме уразили ворожий танк. Відповідно до повідомлення Генштабу, на 8 ранку 20 квітня на Лиманському напрямку відбулося 14 боєзіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу Новомихайлівки, Нового, Ямполівки, а також у напрямках Торського, Греківки, Глущенкового, Ольгівки, Зеленої Долини. На 16 годину відбулося два боєзіткнення поблизу Надії та Мирного.