Українська авіація та артилерія працює по ворогові на островах Дніпра, – Гуменюк

Росіяни використовують невеликі диверсійні групи в районі островів у гирлі Дніпра на Херсонщині. Туди вони намагаються просунутись, аби спостерігати за діями українських сил оборони.

Про це 24 Каналу розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк. Вона повідомила, що українські сили оборони знищують ворога на островах неподалік Херсонщини.

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Гуменюк повідомила, що ворог постійно намагається просунути на острови в гирлі Дніпра свої сили, розгорнути там спостережні пости та перебазувати боєзапаси.

ЗСУ відпрацювали по ворогові

За минулу добу контрбатарейна робота українських підрозділів знищила склад боєприпасів на одному з островів, спостережний пункт та блокпост. Також знищено позицію розгортання ворожого підрозділу.

Наша авіація та артилерія відпрацювали по островах і ми продовжуємо стверджувати, що панування ворога там немає. Вони намагаються облаштуватися, але ми туди досягаємо,

– наголосила Гуменюк.

Гуменюк про ситуацію на південному фронті: дивитись відео