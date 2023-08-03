На Лиманському напрямку вдалося знищити пункт ворожої аеророзвідки: вогняне відео
3 серпня 2023, 15:27Читать новость на русском
Джерело:ДПСУ
Українська армія продовжує завдавати ударів по ворогу на фронті. Росіяни втрачають особовий склад та техніку.
Втрати ворога на фронті не обмежуються лише особовим складом. На Лиманському напрямку вдалося виявити та знищити пункт ворожої аеророзвідки.
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Місце запуску виявили прикордонники
Українські захисники знищили пункт аеророзвідки окупаційних військ на Лиманському напрямку. Місце запуску ворожих дронів виявили прикордонники.
Знищення пункту ворожої аеророзвідки: дивіться відео
Інформацію про об'єкт передали побратимам з ДШВ, ті, своєю чергою, відпрацювали по ньому артилерією.
Актуальні втрати ворога на 3 серпня
- особового складу – 247 850 (+620);
- танків – 4 224 (+7);
- бойових броньованих машин – 8 234 (+21);
- артилерійських систем – 4 892 (+26);
- РСЗВ – 704 (+4);
- засобів ППО – 465 (+2);
- літаків – 315 (+0);
- гелікоптерів – 311 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 077 (+35);
- крилатих ракет – 1 347 (+0);
- кораблів /катерів – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 372 (+23);
- спеціальної техніки – 721 (+3).