Могла працювати для перехоплення нашої авіації, – Жданов про знищену РЛС "Небо-М" в Криму
росіяни встановили в окупованому Криму десятки систем ППО, навіть мобільну радіолокаційну станцію "Небо-М". Проте в ЗСУ повідомили, що її знищили. Експерти кажуть, що ця станція могла перехоплювати нашу авіацію.
росіяни поставили у Криму безліч систем ППО
Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, тепер в окупованому Криму кількість систем ППО в декілька разів перевищує кількість ракет, які можуть випустити по півострову.
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Він каже, що достеменно невідомо, хто і що випускав по Криму, адже Україна поки офіційно не підтверджує, що це робота ЗСУ.
Лише в Севастополі точно відомо, що в дах штабу чорноморського флоту влучив китайський безпілотник. Точно такий раніше влучив у нафтопереробний завод у Ростові-на-Дону, – запевнив Жданов.
Він наголосив, що ППО реально збиває ракети, але де і які – сказати важко.
"Хоча іноді у Криму вибухи все ж лунають, ушкодження є. Тому тут не стільки "звітування" росіян, а вони цілком можливо, що щось вони збивають, але ми не знаємо, що летить і де збивають", – відповів експерт.
ЗСУ знищили радіолокаційну станцію "Небо-М"
В ОК "Південь" наголосили, що у межах виконання вогневих завдань українські військові знищили "Небо-М" – мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об'єктів.
Жданов пояснив, що ця радіолокаційна станція (РЛС) "Небо-М" важлива, бо вона спостерігає все небо і може працювати в неактивному режимі.
Тобто вона може в пасивному режимі визначати цілі, і передавати їх для систем ППО чи російської авіації. Ймовірно, вони застосовують РЛС у перехопленні нашої авіації, якщо ми працюємо штурмовиками чи бомбардувальниками,
– відповів він.
Військовий експерт зауважив, що ця РЛС рідкісна в російській армії, їх небагато, тому її знищення важливо для України.
Жданов про ситуацію на фронті та постачання зброї Україні: відео
Окупанти тішаться, що "Євпаторія під захистом"
- Допис, присвячений системам ППО в Євпаторії, опублікувала росіянка маріна грішакова. Вона зауважила, що місто захищене окупантами. Панянка страшенно сильно хотіла похизуватися здобутками країни-агресорки, що буквально здала позиції ППО. І, як з'ясувалося, жінка випадково запустила ледь не флешмоб.
- Адже невдовзі її здобутки повторив і перевершив інший користувач мережі. Він опублікував світлину, на якій позує на фоні системи С-400. Фотографію він вирішив відразу ж опублікувати "вконтактє", щоб зібрати лайки.
- Експерти кажуть, що такі користувачі соцмереж можуть працювати "навідниками" для ЗСУ. “Навіть якщо туди днями не прилетить HARM, очевидно, що ЗСУ прокладатимуть маршрути постачання "бавовни" так, щоб облітати ці позиції. Щоб росіянам пустити людей так близько фотографуватися”, – вважає експерт Defense Express Іван Киричевський.