Могла працювати для перехоплення нашої авіації, – Жданов про знищену РЛС "Небо-М" в Криму

росіяни встановили в окупованому Криму десятки систем ППО, навіть мобільну радіолокаційну станцію "Небо-М". Проте в ЗСУ повідомили, що її знищили. Експерти кажуть, що ця станція могла перехоплювати нашу авіацію.

росіяни поставили у Криму безліч систем ППО

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, тепер в окупованому Криму кількість систем ППО в декілька разів перевищує кількість ракет, які можуть випустити по півострову.

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Він каже, що достеменно невідомо, хто і що випускав по Криму, адже Україна поки офіційно не підтверджує, що це робота ЗСУ.

Лише в Севастополі точно відомо, що в дах штабу чорноморського флоту влучив китайський безпілотник. Точно такий раніше влучив у нафтопереробний завод у Ростові-на-Дону, – запевнив Жданов.

Він наголосив, що ППО реально збиває ракети, але де і які – сказати важко.

"Хоча іноді у Криму вибухи все ж лунають, ушкодження є. Тому тут не стільки "звітування" росіян, а вони цілком можливо, що щось вони збивають, але ми не знаємо, що летить і де збивають", – відповів експерт.

ЗСУ знищили радіолокаційну станцію "Небо-М"

В ОК "Південь" наголосили, що у межах виконання вогневих завдань українські військові знищили "Небо-М" – мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об'єктів.

Жданов пояснив, що ця радіолокаційна станція (РЛС) "Небо-М" важлива, бо вона спостерігає все небо і може працювати в неактивному режимі.

Тобто вона може в пасивному режимі визначати цілі, і передавати їх для систем ППО чи російської авіації. Ймовірно, вони застосовують РЛС у перехопленні нашої авіації, якщо ми працюємо штурмовиками чи бомбардувальниками,

– відповів він.

Військовий експерт зауважив, що ця РЛС рідкісна в російській армії, їх небагато, тому її знищення важливо для України.

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