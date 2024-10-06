Вибухнув і розлетівся на друзки: український FPV-дрон феєрично знищив російський танк

Російські загарбники не полишають спроб просувань на фронті. Однак Збройні Сили України дають ворогу гідну відсіч, завдаючи втрат серед особового складу та техніки.

Так цього разу по противнику потужно відпрацювала 60 окрема механізована Інгулецька бригада. Бійці знищили російський танк до тла за допомогою FPV-дрону та показали відповідне відео у мережі.

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Українські бійці знищили російський танк

У бригаді розповіли, що ще один ворожий "залізний монстр" знищений завдяки майстерності операторів дронів та відважності захисників. Бійці пообіцяли продовжувати стояти на захисті рідної землі.

Черговий ворожий штурм – черговий успіх бійців 60 омбр! ФПВ дрон ББпС "Vidarr" точно націлився на ворожий танк і завдав нищівного удару. Вибух був настільки потужним, що його, мабуть, побачили навіть на МКС,

– йдеться у повідомленні захисників.

Вони також оприлюднили кадри, на якому видно як ворожий танк вибухає на друзки.

FPV-дрон феєрично знищив російський танк: дивіться відео

До слова, Таврійські десантники відбили черговий масований російський штурм на Курахівському напрямку. Окупанти кинули 10 одиниць бронетехніки, щоб прорвати нашу оборону в районі села Костянтинівка. Однак наші воїни розбили загарбників ще на підступах.