Сипанули ворогу вогню: ЗСУ показали знищення російського танку зі "Стугни"

20 червня 2023, 23:38
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Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Українські герої показали, як знищили російський танк зі "Стугни-П". Він збирався обстріляти позиції ЗСУ.

Готуючи завдати удару, ворожий танк маневрував. Він ще не здогадувався, що за якусь мить горітиме-палатиме.

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Бійці роти протитанкових ракетних комплексів 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищили російський танк. Влучний постріл зроблений із комплексу "Стугна-П" з відстані кількох кілометрів,
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Автор: Мар'яна Бекало