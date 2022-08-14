ЗСУ завдали потужного удару по розвідгрупі росіян біля Соледара і повністю її знищили

російські окупанти не припиняють спроб здійснювати розвідку позицій ЗСУ. Подібні витівки ведуть їх лише до фіаско.

російські окупанти намагаються не припиняти наступальних дій одразу на кількох напрямках. Успіхом ворог похизуватися не може, а от новими втратами – ще б пак.

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Ліквідація розвідувальної групи російських окупантів

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, російські окупанти проявляють велику активність на Бахмутському напрямку. Відомо, що ворог мав частковий успіх.

Обстріли російських окупантів буди зафіксовані поблизу населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Соледар, Шуми, Яковлівка, Кодема, Вершина. У районах Соледара, Яковлівки та Кодеми російські окупанти здійснили авіаудари.

Також ворог вислав свою розвідувальну групу в напрямку Соледару. Воїни ЗСУ виявили противника та завдали влучного удару по росіянах. Внаслідок успішної атаки наші герої знищили усю розвідувальну групу ворога.

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російські окупанти продовужють здійснювати провокативні обстріли Запорізької АЕС, шантажуючи світ ядерною небезпекою. Відомо, що внаслідок чергового обстрілу загинув працівник ЗАЕС.

Ситуація на фронті залишається складною. Російські окупанти не припиняють шалених обстрілів та спроб просунути свої позиції. ЗСУ відбивають дуже багато атак ворога та завдають йому нових втрат.

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