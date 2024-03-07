На окупованій Луганщині згорів склад боєприпасів росіян: ймовірно, внаслідок атаки з HIMARS

Українські захисники знищили ворожий склад боєприпасів на окупованій Луганщині. Внаслідок успішного удару він згорів.

Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал. Журналісти зазначили, що це начебто була атака з HIMARS.

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В окупантів мінус ще один склад

Так, 5 березня в результаті успішного удару ЗСУ за 1,5 кілометра від селища Містки спалахнув ворожий склад боєприпасів. Він належав 4-й танковій дивізії окупантів. Жертв і постраждалих нібито "немає".

Зауважимо, вранці 6 березня Генштаб повідомляв, що підрозділи ракетних військ завдали ураження, зокрема, по складу боєприпасів ворога. Однак, де та чим саме, не зазначали.

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