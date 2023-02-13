Була потужна детонація, – у ЗСУ розповіли про удар по окупантах на Херсонщині
Сили оборони України потужно відпрацювали по російських окупантах на лівому березі Херсонської області. Наші військові завдали окупантам втрат у техніці та особовому складі.
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що для правобережжя Херсонщини залишається загроза обстрілів, пише 24 Канал. Попри потужну вогневу роботу Сил оборони, окупанти на лівобережжі мають сили та потужності.
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Сили оборони знищили 3 "Гради"
Гуменюк повідомила, що за минулу добу Силам оборони було знищено 3 установки типу "Град", якими росіяни обстрілювали Херсон. Також наші військові знищили до 4 одиниць важкої ствольної артилерії.
Речниця ОК "Південь" повідомила, що авіація Сил оборони України знищила на лівому березі склад боєприпасів. "Була дуже потужна детонація", – сказала Гуменюк і додала, що це призвело до втрат особового складу.
Зокрема, росіяни втратили 15 військових, 4 одиниці важкої техніки й 10 одиниць автомобільної техніки.
Все те, що ворог накопичує і намагається розосередити, щоб проводити удари по правому берегу – наша артилерія та авіація намагаються знищувати. Ворог маневрує, переміщує все це, тому що розуміє, що контрбатарейне протистояння якраз в цьому полягає. Що розташовані ними вогневі позиції ми нищимо,
– резюмував Гуменюк.
Херсонщина потерпає від обстрілів росіян
- Сили оборони 11 листопада 2022 року офіційно визволили від окупантів весь правий берег Херсонської області. Після цього росіяни почали систематично обстрілювати Херсонщину. Наймоторошніший обстріл стався на Різдво 25 грудня.
- У розвідці Британії інформували, що Херсон залишається найбільш регулярно обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу. У Британії не змогли знайти точну причину, чому Росія витрачає свої обмежені запаси боєприпасів на тероризм цивільних.
- Ймовірно, російські командири частково мають на меті погіршити моральний стан цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через річку Дніпро.
- За минулу добу на Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони 20 населених пунктів, зокрема, Милове, Зміївка, Республіканець, Новокаїри, Веселе, Микільське, Антонівка та Дніпровське Херсонської області.