Була потужна детонація, – у ЗСУ розповіли про удар по окупантах на Херсонщині

Сили оборони України потужно відпрацювали по російських окупантах на лівому березі Херсонської області. Наші військові завдали окупантам втрат у техніці та особовому складі.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що для правобережжя Херсонщини залишається загроза обстрілів, пише 24 Канал. Попри потужну вогневу роботу Сил оборони, окупанти на лівобережжі мають сили та потужності.

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Сили оборони знищили 3 "Гради"

Гуменюк повідомила, що за минулу добу Силам оборони було знищено 3 установки типу "Град", якими росіяни обстрілювали Херсон. Також наші військові знищили до 4 одиниць важкої ствольної артилерії.

Речниця ОК "Південь" повідомила, що авіація Сил оборони України знищила на лівому березі склад боєприпасів. "Була дуже потужна детонація", – сказала Гуменюк і додала, що це призвело до втрат особового складу.

Зокрема, росіяни втратили 15 військових, 4 одиниці важкої техніки й 10 одиниць автомобільної техніки.

Все те, що ворог накопичує і намагається розосередити, щоб проводити удари по правому берегу – наша артилерія та авіація намагаються знищувати. Ворог маневрує, переміщує все це, тому що розуміє, що контрбатарейне протистояння якраз в цьому полягає. Що розташовані ними вогневі позиції ми нищимо,

– резюмував Гуменюк.

Херсонщина потерпає від обстрілів росіян