Озброєння, з якого масовано атакували Херсон, знищене, – Гуменюк

Російські військові щоденно обстрілюють Херсон з реактивної артилерії. Наші військові дають ворогові гідну відсіч. Зокрема, знищують установки, якими ворог тероризує мирне населення в регіоні.

Про успішну роботу ЗСУ в ефірі телемарафону розповіла речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, передає 24 Канал. Вона наголосила, що установки, якими напередодні били по Херсону, перетворили на брухт.

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Втрати ворога ростуть

Ми намагаємося максимально нищити ворожий технічний потенціал: техніку, озброєння, боєприпаси, склади, пункти зберігання, все те, що вони спрямовують по правому берегу. Зокрема, три установки "Ураган" і три розвантажувальні причепи, які вчора (19 грудня – 24 Канал) гатили по Херсону, були знищені,

– сказала Гуменюк.

Атака Херсона 19 грудня

Відомо, що російські військові атакували Херсон дронами-камікадзе. Крім того, вони ще й обстріляли місто. На жаль, внаслідок удару є постраждалі, зокрема, діти.

Як зазначив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, постраждали 9 людей. Серед них четверо дітей – 1, 4, 10 та 13 років. За словами Мрочка, маму з трьома дітьми ушпиталили. У них вибухові травми та контузія. Вони у стані середньої тяжкості. Інші п'ятеро постраждалих отримали медичну допомогу на місці. Йдеться про 1 дитину та 4 дорослих, котрі відмовилися від госпіталізації.

Серед них четверо дітей – 1, 4, 10 та 13 років. За словами Мрочка, маму з трьома дітьми ушпиталили. У них вибухові травми та контузія. Вони у стані середньої тяжкості. Інші п'ятеро постраждалих отримали медичну допомогу на місці. Йдеться про 1 дитину та 4 дорослих, котрі відмовилися від госпіталізації. Начальник МВА зазначив, що вороги били по обласному центру з тимчасово окупованого лівого берега. Після цього атакували ще й дронами-камікадзе. Потім знову били з тимчасово окупованого лівобережжя, після чого над Херсоном ще раз з'явилися "Шахеди".

Ворог атакував Херсон дронами! У місті чути роботу мобільних бригад. Іде збиття. Є, на жаль, прильоти,

– написав Мрочко.