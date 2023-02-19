Відчули лють ЗСУ: вагнерівці прибули до Мелітополя, але їх уже відправляють у чорних пакетах

Через тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області проїхали 43 автобуси з вагнерівцями. Частина з них не повернеться живою до Росії.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров, передає 24 Канал. Він зазначив, що вагнерівці були в супроводі позашляховиків і розділилися на 2 частини

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"Одну частину у складі 18 автобусів бачили мешканці поблизу Нової Каховки. Інша поїхала у бік Василівки та Пологів. Є інформація, що ці вагнерівці відчули, що таке лють Збройних Сил України. Частина з них вже ніколи не повернеться в автобусах кудись, а буде в чорних пакетах", – повідомив Федоров.

Ворог готується до оборони

За словами міського голови, у Мелітополі фіксують прибуття чергової партії мобілізованих. Федоров сказав, що вони приїжджають навіть за тисячі кілометрів з Владивостока.

Вони зовсім не розуміють, навіщо їх сюди прислали. Кількість живої сили продовжують нарощувати на тимчасово окупованих територіях. Також бачимо, що ворог готує наше місто до оборони. Зокрема, нещодавно серед окупантів поширили наказ готувати укриття, ремонтувати, – повідомив мер.

Він зазначив, що ремонтують укриття в Таврійському державному агротехнологічному університеті. Воно одне з найбільших в місті. Крім цього, перевіряють бомбосховища у колишньому відділку СБУ, податковій, палаці культури залізничників.

"Ми чітко розуміємо, що туди не вмістяться наші мешканці, які залишилися. Росіяни готують це для себе", – додав Федоров.

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