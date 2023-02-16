ЗСУ нищили від вертольотів до складів, у Криму в окупантів брак крові: головне з Генштабу

Росіяни далі намагаються наступати на 5 напрямках. Зокрема, мовиться про Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Шахтарський.

Вороги намагаються просунутись в районах Гряниківки, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Вугледара. Також, на жаль, є висока ймовірність подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

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Що відомо про ситуацію на фронті

Наші Сили оборони за минулу добу відбили ворожі атаки в районах понад 15 населених пунктів. Зокрема, біля Білогорівки та Серебрянського лісництва Луганської області та Федорівки, Бахмута, Диліївки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Мар'їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Пречистівки та Новосілки на Донеччині.

На жаль, росіяни завдали:

3 ракетних та 18 авіаційних ударів;

52 обстріли з реактивних систем залпового вогню;

стріляли по цивільній інфраструктурі Донеччини та Херсонщини. Поранились та загинули люди.

Вороги намагаються дискредитувати ЗСУ, в Криму бракує крові

Російські окупанти 14 лютого обстріляли Чаплинку Херсонської області з метою звинуватити та дискредитувати Збройні Сили України. Проте свідки бачили, що ворожі ракети летіли з Криму.

Ба більше, у Сімферополі "Центр крові" почав масовий збір крові у цивільних громадян. Також кров почали доставляти з інших станцій переливання крові Криму.

Також активно проводиться пропаганда в закладах та установах всіх форм власності щодо залучення до забору крові якомога більшої кількості людей через великі втрати та поранення російських окупантів на всіх напрямках бойових дій,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

Ба більше, вороги почали відкривати додаткові станції переливання крові в Ростовській, Бєлгородській та Воронежській областях.

ЗСУ потужно нищать ворога

Наша авіація протягом 15 лютого 11 разів вдарила по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Ще 5 ударів завдали по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Наші військові знищили російський вертоліт Ка-52. Ба більше, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

2 пункти управління ворога;

6 районів зосередження живої сили;

2 ворожі склади боєприпасів.

Яка ситуація на різних напрямках фронту

За даним Генштаб ЗСУ, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках немає ознак формування наступальних угруповань противника.

Проте росіяни атакували райони населених пунктів:

Янжулівки Чернігівської області;

Рожковичів, Товстодубового, Білокопитового, Вовківки, Волфиного та Басівки Сумської області;

Гранового, Світличного, Стрілечої, Вовчанська, Землянки, Рубленого, Красного Першого, Новомлинська, Дворічної й Крейдянки на Харківщині;

з авіації – Наумівки на Сумщині та Гранового, Удах Харківської області.

Окупанти також обстрілювали:

на Куп'янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів та артилерії понад 20 населених пунктів;

на Бахмутському – мінометів та артилерії по районах понад 20 населених пунктів;

на Авдіївському та Шахтарському – під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили також 20 населених пунктів;

на Запорізькому – вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Авіаудари були біля Новополя та Малинівки;

на Херсонському напрямку – від артилерії росіян постраждали Херсон, а також райони понад 10 населених пунктів.