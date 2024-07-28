ЗСУ знищили винищувач Су-30СМ росіян та могли пошкодити ще один літак

Росія продовжує зазнавати суттєвих втрат у повномасштабній війні проти України. Зокрема, стало відомо, що ЗСУ знищили винищувач та могли пошкодити ще один літак.

Українські військові могли знищити винищувач та пошкодити ще один літак під час удару по аеродрому Саки. Там базується 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк російського війська.

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Це підтверджують супутникові знімки

Сили оборони України знищили винищувач Су-30СМ під час цієї атаки. Про це свідчать супутникові знімки. Крім цього, ще один літак міг зазнати пошкоджень від уламків. Зокрема, на знімках можна помітити підтікання палива.

Загалом за даними дослідників, станом на 23 липня на аеродромі Саки базувалися 9 літаків Су-24, ще 5 Су-30СМ, три Су-30СМ2 з яких один не робочий і ще один Су-30.



Супутниковий знімок аеродрому Саки після удару

Після цього удару рашисти бідкалися, що розвідку міг здійснювати розвідувальний літак RC-135, і також визнали, що не встигнуть побудувати укриття.



Супутниковий знімок аеродрому із літаком

Росія продовжує втрачати літаки навіть без допомоги наших військових. Зокрема, відомо, що у Волгоградській області упав винищувач Су-34. Попередня причина падіння – технічна несправність.