ЗСУ знищили ворожий безпілотник з ракетного комплексу Starstreak: видовищне відео

Збройні Сили України знищили черговий російський безпілотник. Наші захисники збили ворожий літальний апарат з ракетного комплексу Starstreak.

ЗСУ знищили "недосяжну" ціль

Про ліквідацію російського безпілотника повідомив військовий експерт Юрій Кочевенко. Він заявив, що це перше успішне бойове застосування ПЗРК Starstreak в україно-російській війні.

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За інформацією Кочевенка, ворожий безпілотник ліквідувала 95-та окрема десантно-штурмова бригада. Експерт опублікував відео, як українські захисники збивали літальний апарат.

Відео збиття російського безпілотника



Як повідомив військовий експерт, ЗСУ знищили російський БПЛА "Орлан". Російська пропаганда називала цей безпілотник недосяжним для українських ПЗРК.

Зауважимо, що ПЗРК Starstreak Україні надала Велика Британія. Ймовірно, БПЛА "Орлан" не перша ціль, яку наші військові збили завдяки Starstreak.

За інформацією Міноборони Британії, Україна використовує систему з початку квітня. Повідомлялося, що наші захисники, швидше за все, збили один ворожий вертоліт з допомогою Starstreak.

За даними Генштабу, станом на 10 квітня Росія втратила 112 безпілотників у війні проти України.

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