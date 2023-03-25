На Півдні ЗСУ знищили ще один ворожий човен: його окупанти облаштували під ДРГ

На Південному напрямку українська авіація та артилерія продовжує завдавати удари по ворожих позиціях.

Про це повідомив речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров. За його словами мова про щонайменше 2️0 одиниць ворожої техніки.

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Минулої доби ЗСУ "мінуснули":

4 безпілотники-розвідники й навідники з гранатами,

моторний човен, обладнаний під ДРГ,

5 реактивних систем залпового вогню,

артилерійська установка,

танк,

8 одиниць автобронетехніки,

а також 5 польових пунктів боєпостачання та речовий склад.

Актуально про втрати ворога

24 березня українська авіація завдала 17 ударів по районах зосередження росіян. Також наші захисники "приземлили" ворожий гелікоптер Мі-24 та 6 безпілотників різного типу.

Українські захисники за минулу добу ліквідували 720 російських окупантів.

Раніше у Генштабі наголошували, що на окупованій частині Херсонської області росіяни переодягаються в український військовий однострій з метою провокацій.